Les conservateurs espagnols en alliance avec le parti d'extrême-droite, Vox, à Murcie

Le parti conservateur espagnol, le Partido Popular (PP), a formé jeudi une - nouvelle - alliance avec le parti populiste d'extrême-droite, Vox, dans la région de Murcie, dans le sud-est du pays. L'ambition est de former ensemble un gouvernement régional.

Au niveau national, le PP tente également de former une coalition avec Vox. Mais le problème est qu'à eux deux, ils n'obtiennent pas une majorité. Or, les autres partenaires potentiels ne souhaitent s'associer aux populistes de l'extrême-droite.

Si la tentative du chef du PP, Alberto Núñez Feijóo, pour former un gouvernement échoue, les socialistes de Pedro Sánchez prendront le relais dans la quête de constitution d'une majorité.

Dans d'autres régions de l'Espagne, comme la Castille-et-Léon, l'Estrémadure, l'Aragon et Valence, et dans nombre de communes, le PP et Vox gouvernent déjà ensemble.