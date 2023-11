Les costumes et accessoires de "The Crown" aux enchères en février

Robes de bal et corgis en porcelaine, les fans de "The Crown" pourront acquérir costumes, accessoires et décors de la célèbre série de Netflix lors de ventes aux enchères organisées en ligne et à Londres par la maison Bonhams en février.

Des reproductions de la coiffeuse d'Elizabeth II, de la jaguar verte de la princesse Diana ou encore du portail du palais de Buckingham, utilisées pour la série, dont la dernière saison est diffusée depuis jeudi, font partie des 450 lots mis en vente.