Les députés russes révoquent la ratification du traité interdisant les essais nucléaires

Les députés russes ont approuvé mardi en première lecture la révocation de la ratification du Traité d'interdiction des essais nucléaires (TICEN), nouveau recul en matière de non-prolifération sur fond de conflit en Ukraine et de crise avec les Occidentaux.

Cette révocation soulève la crainte de nouveaux essais nucléaires et d'un renforcement de la course aux armements. La Russie, depuis la dislocation de l'URSS, n'a pas mené d'essais. Le dernier, mené par l'URSS, remonte à 1990 et celui des États-Unis à 1992.

Vladimir Poutine avait annoncé début octobre que son pays pourrait révoquer la ratification du TICEN en réponse aux États-Unis qui ne l'ont jamais ratifié.

Le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires a été ouvert à la signature en 1996, mais il n'est jamais entré en vigueur, car il n'a pas été ratifié par un nombre suffisant d'États, parmi les 44 pays qui détenaient des installations nucléaires au moment de sa création. La ratification est l'acte par lequel un État indique son consentement à être lié par un traité.