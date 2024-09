Les dernières frappes russes en Ukraine ont fait un mort et 23 blessés

Et 16 personnes ont été blessés après sept frappes aériennes nocturnes effectuées par la Russie sur la ville de Zaporijjia, elle aussi dans le sud du pays, et ses environs, a déclaré la police nationale ukrainienne.

Dimanche dans la région méridionale de Kherson, des tirs d'artillerie et des frappes aériennes russes ont touché des immeubles résidentiels, tuant une femme de 61 ans et blessant sept personnes, a déclaré Oleksandr Prokudin, son gouverneur.

Parmi ces blessés, quatre femmes ont été hospitalisées, a précisé de son côté sur Telegram le gouverneur de la région de Zaporijjia, Ivan Fedorov.

Ce dernier a publié, comme la police, des images de voitures endommagées et d'immeubles aux fenêtres et aux balcons arrachés. "Il y a eu une boule de feu et une explosion ici et cela semblait très proche de moi", a déclaré une femme âgée dans une vidéo publiée par la police.

M. Fedorov a précisé que treize immeubles avaient été endommagés ainsi que des établissements d'enseignement et des maisons.