Les deux Ukrainiens tués en Allemagne étaient des militaires, affirme Kiev

D'après les informations de la police, il n'y a aucune indication que l'incident soit lié avec l'invasion russe en Ukraine. Des centaines de milliers de Russes et d'Ukrainiens vivent en Allemagne.

On cherche actuellement à savoir dans quelles unités ont servi les deux hommes en question, âgés de 23 ans et 36 ans. Ils sont tous les deux morts des suites de leurs blessures, le plus âgé sur place et le plus jeune à l'hôpital peu après l'attaque.

Le juge d'instruction a placé le suspect en détention dimanche pour double assassinat. D'après les premières informations, il semblerait que les trois hommes se connaissaient, a indiqué un porte-parole de la police.