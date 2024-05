Les enfants en vedette au célèbre Chelsea Flower Show de Londres

Lundi soir, avant même l'ouverture au public de l'exposition florale qui attend plus de 150.000 visiteurs d'ici samedi, ils ont eu les honneurs du roi Charles III, environnementaliste passionné, venu avec la reine Camilla visiter leur "jardin interdit aux adultes". Les enfants ont offert au monarque amusé un badge de "roi du compost", et à la reine celui de "reine des abeilles".

"Il n'y a rien de mieux que de manger ce que vous faites pousser", leur a glissé Charles III. "Le goût est tellement meilleur !"

Le jardin des enfants a été imaginé par 29 élèves d'une école primaire de l'ouest de Londres, avec l'aide du paysagiste Harry Holding. Il sera partiellement réinstallé dans l'école après le Chelsea Flower Show.

Pour Harry Holding, 30 ans, il est "absolument vital que les enfants participent à la conversation, spécialement dans un monde qui change rapidement et où l'horticulture, le jardinage, et les activités liées à l'environnement sont de plus de plus importantes", dit-il à l’AFP.