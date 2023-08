Les enfants ukrainiens naufragés de l'éducation, alerte l'Unicef

Les enfants restés en Ukraine et ceux qui ont été forcés de fuir entament une quatrième année scolaire perturbée, souligne l'Unicef.

Le parcours scolaire et éducatif des enfants ukrainiens est menacé après deux années de pandémie suivies d'une invasion russe qui ravage leur pays, a alerté mardi le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).

La guerre et l'exil mettent en péril l'éducation et la formation des 6,7 millions de jeunes de trois à 18 ans que compte l'Ukraine, a dit Regina De Dominicis, la directrice régionale du fonds pour l'Europe et l'Asie centrale.

Ces enfants montrent des signes répandus de pertes de connaissances, notamment dans leur maîtrise de la langue ukrainienne, en lecture et en mathématiques, a-t-elle dit après s'être rendue en Ukraine.

Lors d'un point de presse à Genève, elle a indiqué que plus de 1.300 écoles ont été "totalement détruites" tandis que d'autres sont sévèrement endommagées et ne sont pas utilisables.