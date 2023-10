Les Engagés demandent une enquête de la commission européenne sur la régulation du CSI

Avec ce projet de loi, le CSI n'aura aucun pouvoir normatif, a fait valoir le gouvernement. Ses actes administratifs (ses délibérations) seront placés sous la supervision du gouvernement et soumis au contrôle du Conseil d'État. L'opposition conteste cette analyse.

"Notre objection principale réside dans le fait que ce texte ne permet pas à l'APD (Autorité de Protection des Données) de réagir, en temps utile, au sujet des délibérations du CSI", écrit la députée centriste dans son courrier dont Belga a reçu copie. "Compte tenu de la gravité des atteintes portées aux droits au respect de la vie privée consacrés par le droit européen, il me paraît important que la Commission en tant que gardienne de traités ouvre, comme elle l'avait fait en 2021, une enquête le plus rapidement possible", conclut la députée.