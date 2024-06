Les Engagés explorent la piste Renew via les démocrates de François Bayrou

Les Engagés ont décidé ce lundi en assemblée politique "d'ouvrir une démarche exploratoire" pour quitter le Parti populaire européen (PPE, conservateurs pro-européens) et intégrer le groupe Renew (libéraux et centristes), via le Parti démocrate européen de François Bayrou. L'information, dévoilée par Le Soir et La Libre, a été confirmée à Belga en interne du parti.