Les enquêteurs demandent le placement en détention de trois autres suspects

Les enquêteurs russes ont demandé lundi le placement en détention provisoire de trois suspects de l'attentat ayant fait plus de 130 morts dans la banlieue de Moscou, a indiqué le tribunal chargé de l'affaire, les quatre assaillants présumés ayant eux déjà été incarcérés.

"Trois dossiers ont été reçus", a indiqué à l'AFP le tribunal Basmanny de la capitale russe. Selon l'agence de presse Ria Novosti, il s'agit d'un père et deux de ses fils. Les autorités avaient annoncé samedi avoir arrêté au total onze personnes, et il n'était pas clair dans l'immédiat si ces trois individus en faisaient partie ou non.