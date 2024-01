Les entreprises allemandes en ont assez de leur gouvernement

L'Allemagne doit fonctionner à nouveau, exhortent ces employeurs. "C'est ce que nous espérons et voulons."

D'après eux, l'Allemagne est passée discrètement du statut de moteur de l'Union européenne à celui de bloc de freinage. Les entreprises ne peuvent compter ni sur une aide, ni sur la sécurité ou la prévisibilité, regrettent-elles. En revanche, elles peuvent tabler sur une bureaucratie abondante, des règles et des obligations toujours plus nombreuses, déplorent-elles. Il n'y a pratiquement plus d'investissements.