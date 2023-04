Les équipes nationales ukrainiennes interdites de matchs face aux Russes et Bélarusses

Le ministère ukrainien des Sports interdit aux délégations, qui représentent officiellement le pays, de participer à des compétitions internationales impliquant des Russes et des Bélarusses. L'annonce a été rendue officielle par le ministère-même vendredi.

L'interdiction intervient après une décision prise par le gouvernement ukrainien fin mars. La veille, le Comité international olympique (CIO) avait recommandé que les athlètes de Russie et du Bélarus soient admis aux compétitions internationales sous un drapeau neutre. L'Ukraine fait également pression pour un boycott des athlètes russes et bélarusses aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris.

Le CIO a critiqué la décision de l'Ukraine. "Il n'appartient pas aux gouvernements de décider quels athlètes peuvent ou non participer à des compétitions internationales", a déclaré le Comité dans un communiqué fin mars. "Une telle décision ne fait que nuire à la communauté des athlètes ukrainiens et aux fédérations sportives nationales. Elle n'a aucun impact sur la guerre à laquelle le monde veut mettre fin et que le CIO condamne fermement."

Les athlètes qui ne respectent pas les règles du ministère ukrainien risquent de perdre le statut officiel d'associations sportives nationales. L'interdiction s'applique aux sports olympiques et non olympiques. Cependant, tous les Ukrainiens ne sont pas d'accord avec la décision. Le skeletoneur olympique Vladyslav Heraskevych et la fédération ukrainienne de tennis, entre autres, ont critiqué l'interdiction.