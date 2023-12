Les États membres n'embraient pas sur l'abolition des frais pour les appels intra-UE

Les États membres de l'Union européenne ont adopté mardi leur mandat en vue des négociations avec le Parlement européen sur les nouvelles règles pour la "connectivité gigabit". Au contraire du Parlement, ils n'ont pas repris l'idée d'abolir les frais des utilisateurs finaux pour les appels et SMS intra-UE, au grand dam des organisations de consommateurs.

Le projet de règlement discuté vise à faciliter le déploiement des réseaux disposant d'une plus grande quantité de bande passante à des vitesses plus rapides, pour des technologies avancées comme l'informatique en nuage, l'intelligence artificielle (IA), les espaces de données, la réalité virtuelle, etc.

En adoptant leur position de négociation en septembre dernier, les élus du Parlement européen ont introduit des dispositions visant l'abolition des frais pour les utilisateurs finaux pour les appels et SMS intra-UE. Les plafonds actuels (19 cents par minute d'appel, 6 cents par SMS, hors TVA) expirent en mai 2024. Afin d'éviter des prix excessivement élevés, les députés estiment que la législation en question est le véhicule législatif approprié pour réguler les appels intra-UE avant l'expiration des dispositions actuelles.