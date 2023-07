Les États-Unis ont détruit leurs dernières armes chimiques

"Depuis plus de 30 ans, les États-Unis s'efforcent sans relâche d'éliminer leurs stocks d'armes chimiques. Aujourd'hui je suis fier d'annoncer que les États-Unis ont détruit de manière sécurisée la dernière munition de cette réserve - nous rapprochant un peu plus d'un monde débarrassé des horreurs des armes chimiques", a déclaré Joe Biden dans un communiqué.

Seuls les États-Unis devaient terminer de détruire leurs réserves, avait-il indiqué, précisant que plus de "70.000 tonnes des poisons les plus dangereux du monde" ont été détruits sous la supervision de son organisation.

Dans son communiqué, le président Joe Biden a également encouragé le reste du monde à signer la Convention de 1997, afin que "l'interdiction mondiale des armes chimiques atteigne son plein potentiel".

"La Russie et la Syrie doivent de nouveau se conformer à la Convention et reconnaître leurs programmes non déclarés, qui ont été utilisés pour commettre des atrocités et des attaques éhontées", a en outre lancé le président américain.