Les frappes russes "brutales" en Ukraine soulignent la nécessité d'envoyer de l'aide

Il s'agit de "la plus grande série de frappes menées par la Russie contre le réseau énergétique russe depuis le début de la guerre" en février 2022.

"Nous condamnons les attaques russes brutales survenues dans la nuit contre des villes ukrainiennes et des infrastructures civiles", a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, dans un communiqué.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Russie a lancé quelque 90 missiles et 60 drones explosifs contre les infrastructures énergétiques du pays, endommageant des "dizaines" d'installations et faisant au moins cinq morts, selon les autorités ukrainiennes.

"Il est essentiel que nous fournissions à l'Ukraine des systèmes d'interception de défense aérienne supplémentaires pour leur permettre de se défendre contre ces attaques le plus vite possible. Des vies sont en jeu, et tout retard supplémentaire est impardonnable", a également déclaré Adrienne Watson.

"Les républicains à la Chambre des représentants doivent adopter le budget supplémentaire de sécurité nationale maintenant afin que nous puissions fournir cet équipement vital à l'Ukraine", a-t-elle poursuivi.