Les immatriculations de nouvelles voitures dans l'UE ont repris leur croissance en avril

Selon les chiffres de l'ACEA, les marchés espagnol (+ 23,1%), allemand (+ 19,8%) et français (+ 10,9%) ont permis cette hausse, expliquée par le fait que le mois d'avril comportait deux jours ouvrables supplémentaires par rapport à avril 2023, perturbé par les vacances scolaires à l'époque.

La Belgique a suivi une tendance inverse avec une baisse de 0,4% du nombre de nouvelles immatriculations en un an. Pourtant, le nombre de véhicules électriques enregistrés en Belgique en avril a grimpé de 41,6% sur un an, soit bien plus que la moyenne de l'UE de 14,8%. Seule la France fait mieux avec une hausse des ventes de 45,2%. Les baisses belges concernent principalement les véhicules hybrides rechargeables (- 17,6%) et les motorisations diesel (- 44,7%).