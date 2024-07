Les leaders européens félicitent Ursula von der Leyen pour sa réélection

Différents dirigeants européens ont tenu à féliciter Ursula von der Leyen après qu'elle a remporté le soutien des eurodéputés nécessaire pour entamer un second mandat à la tête de la Commission européenne. Le Premier ministre belge Alexander de Croo lui a notamment souhaité "force et sagesse".

"La Commission européenne a du pain sur la planche. Le marché unique et la compétitivité de l'UE ont besoin d'être relancés. La Belgique restera un partenaire loyal", a souligné M. De Croo sur X.

"Pour une Europe plus souveraine, plus prospère et compétitive, plus démocratique, félicitations chère Ursula von der Leyen", a quant à lui relevé le président français, Emmanuel Macron.