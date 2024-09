Les navires allemands dans le détroit de Taïwan créent un risque sécuritaire, selon Pékin

Pékin a accusé samedi Berlin d'accroître les risques sécuritaires dans le détroit de Taïwan, au lendemain du passage de deux navires allemands dans cette voie navigable sensible séparant Taïwan de la Chine.

Il a ajouté que les troupes de Pékin présentes dans la région "contreront avec détermination toutes les menaces et provocations".

"Le comportement de la partie allemande accroît les risques en matière de sécurité et envoie des signaux erronés", a déclaré le porte-parole militaire chinois Li Xi dans un communiqué.

La Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire et déclare être prête à reconquérir l'île par la force si nécessaire. Taïwan est gouvernée de manière autonome.

Des navires de guerre des Etats-Unis et du Canada ont traversé à plusieurs reprises ces derniers mois le détroit de Taïwan, enjeu géopolitique majeur, ce qui avait conduit l'armée chinoise à se déclarer en "état d'alerte".

Berlin avait lancé en 2021 la première mission de la marine allemande dans la région Asie Pacifique depuis le début des années 2000, sans s'aventurer alors dans le détroit de Taïwan.

Le gouvernement d'Olaf Scholz a durci le ton vis-à-vis de la Chine sur fond de montée des rivalités économiques et géopolitiques, tout en cherchant un équilibre délicat entre protection de ses intérêts stratégiques et sécuritaires et maintien des liens économiques avec ce partenaire commercial crucial.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Li, a indiqué samedi que l'Armée populaire de libération avait envoyé des forces maritimes et aériennes pour "surveiller et mettre en garde" les navires allemands.