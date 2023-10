Les opposants russes emprisonnés annoncent une grève de la faim d'une journée

Les principaux opposants russes emprisonnés, dont Alexeï Navalny, ont annoncé jeudi qu'ils mèneront une grève de la faim symbolique d'une journée le 30 octobre pour attirer l'attention sur leur sort et leurs conditions de détention, en pleine répression dans le pays.

"Nous appelons tous les prisonniers politiques et ceux qui veulent exprimer leur soutien à se joindre à cette action et à refuser de manger ce jour-là", ont indiqué dans une lettre commune diffusée sur les réseaux sociaux six opposants russes.

Parmi eux, le charismatique militant anticorruption Alexeï Navalny, condamné récemment à 19 ans de prison dans une nouvelle affaire, l'opposant de longue date au Kremlin Vladimir Kara-Mourza, qui a écopé d'une très lourde peine de 25 ans de détention, ainsi que l'ancien député municipal moscovite Ilia Iachine, condamné à 8 ans pour avoir dénoncé les crimes russes en Ukraine.