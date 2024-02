Les Pays-Bas promettent leur soutien dans la durée à l'Ukraine

L'accord avec les Pays-Bas "témoigne de l'engagement du gouvernement néerlandais à fournir un soutien durable à l'Ukraine dans les domaines de la sécurité, de la reconstruction et de la justice", a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déjà conclu plus tôt ce mois-ci des accords similaires avec Berlin, Paris, Londres et Copenhague, inscrivant dans la durée l'aide à l'Ukraine.

L'accord, qui doit être "prochainement" ratifié, "signifie que les Pays-Bas aideront l'Ukraine à se défendre contre la Russie et à parvenir à une intégration plus poussée à l'UE et à l'Otan", est-il écrit dans un communiqué.

Le montant du soutien promis n'a pas été précisé.

"Pas un seul jour, nous ne pouvons nous permettre d'oublier que le combat courageux des Ukrainiens est également notre préoccupation", a dit la ministre des Affaires étrangères Hanke Bruins Slot, citée dans le communiqué.