Les pompiers particulièrement sollicités en province de Luxembourg

Les localités les plus touchées par des inondations sont Neufchâteau, Mellier, Virton, Arlon et Messancy. Les pompiers ont en outre été sollicités "un peu partout" pour des arbres et branchages arrachés.

"Nous n'avons pas encore quantifié" le nombre d'appels "mais il est énorme", a commenté le dispatching, notant seulement une légère accalmie entre 03h00 et 04h00. En tout début de matinée, les interventions continuaient de se succéder.