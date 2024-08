Les pompiers s'attaquent aux derniers foyers d'un incendie sur le toit d'un centre d'art à Londres

Quelque 25 camions et environ 125 pompiers ont été mobilisés sur l'incendie, ont indiqué les pompiers de Londres sur X (ex-Twitter).

Les pompiers s'employaient samedi à "éteindre les derniers foyers" d'un incendie sur le toit de la Somerset House, un centre d'art situé au coeur de Londres, qui a fermé ses portes et n'a pas déploré de blessés à ce stade.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, le centre d'art londonien avait indiqué sur le même réseau que le bâtiment avait fermé ses portes pendant l'intervention des pompiers, et que "tout le personnel et le public sont en sécurité".

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré un épais nuage de fumée s'échapper du toit du musée, un bâtiment historique datant de 1796 situé sur une rive de la Tamise.

"Deux échelles de 32 mètres ont été envoyées sur place pour soutenir les opérations", ont souligné les pompiers, qui disent avoir reçu un premier appel d'alerte autour de 12H00 (11H00 GMT).