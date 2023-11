Les produits du cannabis de plus en plus "puissants" en Europe, alerte Europol

Les produits issus du cannabis deviennent de plus en plus "puissants" et diversifiés en Europe tandis que des alliances entre organisations criminelles posent de nouveaux défis sécuritaires sur le continent, a mis en garde jeudi Europol.

Générant des profits estimés à 11,4 milliards d'euros par an, le trafic de cannabis en Europe représente le plus important marché de la drogue sur le continent, dépassant celui de la cocaïne, selon un rapport conjoint de l'office de police européen et de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT).

"Les dernières estimations montrent que 22,6 millions de personnes (dans l'UE) âgées de 15 à 64 ans ont consommé du cannabis au cours de l'année passée", a ajouté Europol.