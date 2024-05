Les prosumers pas satisfaits de l'indemnisation forfaitaire des décrochages

Le ministre wallon Willy Borsus qualifie d'ailleurs le texte actuel d'imparfait: "Le principe d'indemnisation, c'est un dossier que j'ai arraché au gouvernement pour que les gestionnaires de réseaux soient sensibilisés à la nécessité de trouver des solutions. Nous étions les seuls à plaider pour une indemnité", explique le libéral. "La question est maintenant de savoir si on prend ce dispositif, sachant qu'il est incomplet mais qu'il a l'avantage de mettre le doigt sur la nécessité de trouver des solutions, ou si on essaye d'aboutir à quelque-chose de plus complet plus tard."

Pour le député socialiste Laurent Léonard, une indemnité proportionnelle se heurte au manque de données précises. L'élu PS estime encore que "le principe de compensation est important, mais [que] tout euro investi dans ces indemnités est un euro qui n'est pas investi dans le réseau de distribution."