"Les quatre marins disparus, présumés morts"

Les quatre marins portés disparus après la collision de deux cargos au large des côtes allemandes mardi, sont présumés morts, a indiqué mercredi un porte-parole des services d'urgence maritime. "Il n'y a plus d'espoir de retrouver ces quatre personnes vivantes". L'opération de sauvetage a été interrompue dans la nuit de mardi à mercredi.

Le "Polesie" et le "Verity" sont entrés en collision mardi matin aux alentours de 5h00. Le second navire, de 91 mètres de long et 14 mètres de large, a coulé. Sept personnes se trouvaient à bord. L'équipage du Polesie, lui, était constitué de 22 personnes.

Les cargos sont entrés en collision à 22 km au sud-ouest de l'île de Helgoland et à 31 km au nord-est de l'île de Langeoog, dans la mer des Wadden.