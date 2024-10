Les relations UE-Suisse sur le chemin escarpé des négociations

Les ministres européens des 27 font le point mardi sur les difficiles négociations de rapprochement avec la Suisse, espérant trouver un accord d'ici la fin de l'année, même s'il serait politiquement difficile à faire accepter dans le pays alpin.

Bruxelles et Berne cherchent à "stabiliser et développer" leurs relations régies par plus de 120 accords, mais les interminables tractations, relancées en début d'année dans la douleur, semblent loin d'aboutir.