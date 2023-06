Les renseignements allemands alertent sur un espionnage russe accru

"A l'avenir, il faut s'attendre à des opérations d'espionnage plus agressives et plus clandestines de la part de la Russie", avertit l'Office fédéral de protection de la Constitution, le service de renseignements intérieurs allemands.

Il alerte aussi sur les cyberattaques ayant pour objectif la collecte d'informations, le sabotage et la prise d'influence.