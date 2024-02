Les représentants des Vingt-sept donnent leur feu vert aux nouvelles règles budgétaires

Au sein du gouvernement belge, l'aile gauche (écologistes et socialistes) a critiqué ces nouvelles règles, soutenues par le centre et la droite de la Vivaldi. En l'absence de position commune, la Belgique ne peut s'opposer au texte. "On ne vote presque jamais au Coreper, on demande si quelqu'un s'oppose au texte ; et en tant que présidence, on ne met jamais notre voix en avant", indiquait une source.

Avec les nouvelles règles censées s'appliquer dès 2025, la Belgique, qui présente un déficit budgétaire et une dette publique élevés, serait confrontée à un effort estimé à 27 milliards d'euros sur sept ans.