Les restaurants allemands cherchent des solutions pour pallier à la pénurie de staff

L'Allemagne se désole d'une pénurie de plus de 65.000 employés dans les hôtels et restaurants du pays, selon les derniers chiffres de l'association sectorielle Dehoga.

"Selon l'enquête mensuelle de Dehoga, la pénurie reste le plus grand défi pour ces commerces", assure l'association, citée par l'agence de presse dpa.

"L'agence fédérale pour l'emploi annonce 33.160 postes vacants dans l'industrie de l'hospitalité et de la restauration en juin. Cependant, nous pensons que la demande est en fait au moins plus du double de ce chiffre, alors que bien des entreprises ne signalent même plus leurs postes vides aux agences pour l'emploi", relève l'experte du marché de l'emploi chez Dehoga, Sandra Warden.