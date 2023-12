Les routiers slovaques reprennent le blocage d'un poste-frontière avec l'Ukraine

Les routiers slovaques réclament la restauration du système de permis qui régissait l'activité des transporteurs ukrainiens sur le territoire de l'Union européenne (UE) et qui a été levé au lendemain de l'invasion russe de l'Ukraine.

L'organisation avait déjà bloqué le passage de Vysne Nemecke, entre le 1 et le 4 décembre.

Varsovie et Kiev ont entrepris des discussions sur la question avec l'UE mais les négociations n'ont toujours pas abouti.

Dans son discours de politique générale, le Premier ministre polonais élu, Donald Tusk, a promis de résoudre le conflit à la frontière avec l'Ukraine. "Nous avons déjà trouvé les solutions pour répondre le plus vite possible aux besoins des transporteurs polonais et débloquer la frontière", a-t-il déclaré, accusant le gouvernement précédent d'avoir "abandonné" les routiers.