Les syndicats du secteur du nettoyage manifestent devant le Parlement européen

Une délégation d'une centaine d'agents de nettoyage de différents pays européens a mené une action devant le Parlement européen à Bruxelles mercredi. Les travailleuses et travailleurs réclament des salaires équitables, un service de nettoyage de jour et la fin des contrats publics sans convention collective. L'action était organisée par la CSC, la FGTB et le syndicat néerlandais FNV, en coordination avec UNI Europa.