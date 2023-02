Les tensions couvent dans les communes allemandes face à un afflux de migrants

"Upahl dit non", "pensez à nos enfants!": le long de la route conduisant à ce petit village du nord de l'Allemagne, difficile d'ignorer les pancartes en bois dont les larges lettres aux couleurs vives détonnent dans la grisaille du ciel.

Depuis des semaines, la bourgade de quelque 500 habitants est vent debout contre un projet d'installer un centre d'hébergement de demandeurs d'asile pouvant accueillir, dans des conteneurs, jusqu'à 400 personnes.

Comme ailleurs en Allemagne, ce district rural du Mecklenbourg, la région où est situé Upahl, peine à faire face à l'afflux de réfugiés.

L'an passé, 217.774 demandes d'asile ont été déposées en Allemagne, soit plus du double du total de 2020, selon les données officielles.

Il s'agit du nombre le plus élevé depuis la grande crise migratoire des années 2015/16 quand Syriens et Afghans fuyant la guerre ou les persécutions avaient trouvé refuge dans la première économie européenne.

Et depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022, plus d'un million d'Ukrainiens sont arrivés en Allemagne. Même s'ils n'ont pas besoin de demander l'asile, leur prise en charge accentue la pression sur les collectivités locales.

"Nous avons une situation à laquelle nous ne pouvons plus faire face, comme de nombreux autres cantons et communes en Allemagne", déclare à l'AFP Tino Schomann, responsable administratif du district du Mecklenbourg du Nord-Ouest où des gymnases ont été réquisitionnés pour accueillir des demandeurs d'asile.

- "Vivre tranquillement" -

Le chauffeur routier à la retraite Bernd Wien, 66 ans, qui vit depuis 1980 à Upahl, est en première ligne des protestations contre le centre qui doit ouvrir en mars. "Nous voulons juste vivre tranquillement ici, profiter de notre retraite", dit-il.

"Nous n'avons pas de barrières, pas de portail, on peut sonner chez les autres si on a besoin de quelque chose", témoigne Jan Achilles, 46 ans et membre du conseil municipal.

Le centre de réfugiés va tout changer, prédit cet analyste en environnement. Quand des centaines de "personnes, réfugiés ou Allemands ou autres, sont entassées au même endroit, cela crée des problèmes", affirme-t-il.