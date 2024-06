Les trains ne circulent plus entre Rochefort-Jemelle et Libramont

La circulation des trains est interrompue entre les gares de Rochefort-Jemelle et de Libramont en raison de l'avarie d'une caténaire, a indiqué Infrabel mardi peu après 16h30. Un train est à l'arrêt sur la ligne, entre Grupont et Mirwart.

Les équipes du gestionnaire de l'infrastructure "et celles de la SNCB sont mobilisées pour s'occuper des voyageurs et rétablir la situation au plus vite", a précisé Infrabel.

Un service de navettes est prévu pour assurer la liaison dans l'attente de la reprise du trafic ferroviaire.