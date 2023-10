Les transports au ralenti en Italie en raison d'une grève générale

Outre les chemins de fer et les autres transports publics, les écoles, les hôpitaux et les aéroports étaient touchés par ce mouvement. La compagnie étatique ITA a indiqué qu'au moins une vingtaine de ses vols étaient annulés. Les trains, bus et métros étaient considérablement réduits à Rome et dans d'autres grandes villes.

Les organisations de défense des travailleurs demandent une augmentation des salaires afin de compenser l'inflation, et l'instauration d'un minimum salarial.