Les vols de Lufthansa à Francfort perturbés par la météo et un problème informatique

Les vols à destination et en provenance de cet aéroport pourraient être retardés, voire annulés, a ainsi prévenu lundi soir Lufthansa, maison-mère de Brussels Airlines. La compagnie aérienne n'a pas donné plus d'informations sur l'ampleur des retards, ni sur la durée et la cause possible de la panne informatique.

Le transporteur affirme travailler d'arrache-pied pour résoudre les problèmes et s'excuse pour la gêne occasionnée. Il est conseillé aux voyageurs de s'informer sur le site web de Lufthansa ou auprès de l'opérateur aéroportuaire Fraport.