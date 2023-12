L'espace européen de données de santé prend doucement forme

Les patients européens bénéficieront bientôt d'un espace unifié de données de santé. Le Parlement européen a adopté mercredi la position de principe qu'il défendra lors des négociations avec les Etats membres. L'objectif de ce système est de permettre aux patients de mieux contrôler leurs données médicales et de les rendre accessibles à travers l'UE.

La loi donnera aux patients le droit d'accéder à leurs données de santé à caractère personnel, de sorte qu'ils puissent les partager avec les médecins et autres soignants dans tous les pays de l'UE. Les dossiers des patients, les ordonnances électroniques, les images médicales et autres résultats de laboratoire pourront être lus dans un format européen uniformisé.

Le partage des dossiers médicaux et des prescriptions est déjà possible via la plateforme MyHealth@EU. D'ici 2025, tous les Etats membres devront y être connectés.