L'Espagne suffoque: le pays connaît de nouveaux records de température

L'Espagne a enregistré des nouveaux records de chaleur, et la fin de l'été comme le début de l'automne devraient connaître des températures au-dessus de la normale, a annoncé mercredi l'agence météorologique nationale.

L'agence météorologique prédit un été ainsi qu'un début d'automne (août, septembre, octobre) avec "70% de chances d'avoir des températures supérieures à la normale", et "40 à 50 % de probabilités de plus de sécheresse que d'habitude contre 20 à 25% de chances que la période soit davantage pluvieuse".

L'aéroport de Saragosse (nord-est) a ainsi connu mardi sa température la plus haute jamais relevée avec 28,1 °C tandis que la station de Fabra à Barcelone a enregistré un mercure à 40 °C, a indiqué l'Aemet sur son compte "X".

Le pays a connu cette année son mois de janvier le plus chaud jamais enregistré avec une température moyenne en Espagne continentale de 8,4 degrés et un mercure ayant avoisiné les 30 °C dans certaines régions. Depuis mardi, l'Espagne connaît à nouveau une vague de chaleur intense, avec des températures supérieures à 40 °C dans une grande partie du pays.

En 2023, le pays avait connu sa deuxième année la plus chaude depuis le début des relevés avec une moyenne de 15,2 °C, juste après 2022 qui avait déjà représenté un record. L'année 2023 avait comptabilisé 44 jours de records absolus de chaleur.

Habituée aux fortes températures, l'Espagne est confrontée à des épisodes de chaleur de plus en plus nombreux et rapprochés, parfois en dehors des mois d'été, qui inquiètent les scientifiques.