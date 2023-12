L'euro atteint son plus haut niveau depuis fin juillet face au dollar

L'euro a grimpé mercredi à son plus haut niveau depuis fin juillet face au dollar. La monnaie unique européenne a culminé mercredi à 1,107 dollar.

Depuis mi-décembre, l'euro est en hausse, notamment en raison des prévisions selon lesquelles la banque centrale américaine, la Réserve fédérale des États-Unis, ne prévoira plus de hausse des taux d'intérêt en raison du ralentissement de l'inflation outre-Atlantique. Plusieurs réductions des taux d'intérêt sont attendues en 2024 et les analystes supposent que la Fed procèdera à des baisses plus importantes que d'autres banques centrales, comme la BCE en Europe.

Le dollar a également tendance à faiblir en fin d'année, en partie en raison de la baisse d'activité des entreprises.