L'eurodéputé CD&V Tom Vandenkendelaere arrête la politique nationale et internationale

Le député européen CD&V Tom Vandenkendelaere arrête la politique nationale et internationale. Il est temps pour "de nouvelles opportunités, une nouvelle autre vie et plus de temps pour ma famille", a-t-il écrit jeudi sur sa page Facebook.

"La période de fin d'année est propice à réfléchir, également pour moi-même, à ce que je veux faire, alors que j'aurai 40 ans l'année prochaine. J'ai décidé de ne pas être candidat tant aux élections européennes que fédérales ou flamandes du 9 juin", ajoute le Flandrien.

Tom Vandenkendelaere a exercé deux mandats au parlement européen. "Au cours de ces neuf dernières années, j'ai pu traduire mon amour pour l'Europe en un travail politique au cœur de notre démocratie européenne, toujours avec dévouement et authenticité. Avec ce bon souvenir, je pourrai bientôt dire au revoir au travail politique supra-local, et vivre de nouvelles opportunités, dans une vie nouvelle et différente et avec plus de temps pour ma famille."