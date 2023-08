L'Europe dégaine vendredi le DSA, sa super-arme pour réguler Internet

Comment y parvenir ? Le DSA cible les plateformes et non les utilisateurs: une série d'obligations s'imposera dès vendredi aux 19 plus grands réseaux sociaux, places de marchés et moteurs de recherche (Apple, Google, Microsoft, YouTube, Amazon, Facebook, LinkedIn, Wikipedia, TikTok, Snapchat, Instagram, X, Alibaba ou Booking).

Comme avant, les plateformes ne sont ni juridiquement responsables des contenus qu'elles hébergent ni tenues de les repérer au préalable. Mais l'UE espère les pousser à installer un système efficace de contrôle, après dix ans de violence en ligne croissante.

Entre autres, elles devront proposer aux internautes un outil pour signaler facilement les contenus "illicites" (définis par les législations nationales ou d'autres textes européens), puis les retirer rapidement. Des "signaleurs de confiance" dans chaque pays (comme le site gouvernemental Pharos en France) verront leurs alertes traitées en priorité. Les sites marchands devront pouvoir tracer les vendeurs, pour réduire les fraudes.