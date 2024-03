L'Europe veut "avancer" sur l'utilisation pour l'Ukraine des avoirs russes gelés: Moscou se montre menaçante

Dans une déclaration commune, les dirigeants des pays membres de l'UE ont dit vouloir "faire avancer les travaux" sur une proposition présentée mercredi par la Commission européenne, qui devrait permettre de dégager entre 2,5 et trois milliards d'euros par an en faveur de Kiev.

Mais selon M. Borrell, la proposition qu'il a mise sur la table est "sûre" d'un point de vue juridique, car elle cible un investisseur privé, et non les avoirs gelés de la Banque centrale russe. Ceux-ci représentent environ 210 milliards d'euros dans l'Union européenne, et sont presque tous entre les mains d'Euroclear, institution financière basée à Bruxelles.

L'essentiel de la manne dégagée par les intérêts tirés de ces avoirs doivent permettre de faciliter l'achat d'armes pour l'Ukraine, et cela dès le mois de juillet si les 27 parviennent à formaliser rapidement leur projet, selon M. Borrell.