"L'exclusion" du roi Felipe VI provoque une crise entre l'Espagne et le Mexique

La relation ancienne, dense et profonde entre l'Espagne et le Mexique traverse une crise à six jours de l'investiture de la prochaine présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, à laquelle le roi d'Espagne Felipe VI n'a pas été invité.

"En signe de contestation" à cette "exclusion" "inexplicable" et "inacceptable", l'Espagne a boycotté la cérémonie du 1er octobre qui marque l'arrivée au pouvoir de la première femme présidente dans l'histoire du Mexique.

"L'Espagne et le Mexique sont des peuples frères. Et par conséquent il nous paraît absolument inacceptable que l'on exclue la présence de notre chef de l'Etat", a déclaré mercredi à New York le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, depuis l'Assemblée générale des Nations unies à New York.