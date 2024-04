L'héritière du trône néerlandais a fui en Espagne suite à des menaces, selon des médias locaux

La princesse héritière néerlandaise Amalia a vécu en Espagne pour échapper aux menaces pesant sur sa sécurité, ont rapporté les médias locaux alors qu'elle se préparait à faire ses débuts officiels lors d'une visite d'Etat mercredi aux Pays-Bas.

Selon le média public NOS, citant des sources royales, la jeune femme âgée de 20 ans a vécu et étudié à Madrid pendant plus d'un an.