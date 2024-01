L'homme Dolce & Gabbana exalte le noir et l'élégance sobre

Elégance sobre et coupes épurées: les stylistes Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont dévoilé samedi à Milan une collection homme brodée autour de leur couleur fétiche, le noir, et exaltant l'art tailleur et le luxe artisanal italiens.

"Il est important de raconter la véritable élégance du fait main, de l'art sartorial, ce sont des faits et non des paroles", a commenté le duo en marge du défilé au Metropol, ancien cinéma devenu quartier général de la marque.