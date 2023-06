Ligue Europa Conference: West Ham et la Fiorentina veulent en finir avec la disette

West Ham et la Fiorentina s'affrontent mercredi à Prague en finale de la Ligue Europa Conference pour mettre fin à soixante ans de disette de titre continental, et le droit de disputer la C3 la saison prochaine.

"Un trophée, c'est un trophée. Si on la gagne, on sera aussi content que si on avait gagné la Ligue des champions", assure à l'AFP le Français Jonathan Ikoné, espérant que la Fiorentina succèdera au palmarès à un autre club italien, l'AS Rome, victorieux de la première édition.

"Il faut se dire ça, et l'aborder comme si c'était le plus grand des trophées. La saison a été très correcte, puisqu'on a atteint deux finales. On a perdu la première (Coupe d'Italie contre l'Inter Milan, 1-2), mais on peut encore finir en beauté", ajoute l'attaquant de 25 ans.

Pour l'entraîneur de la Fiorentina, Vincenzo Italiano, un titre serait "la cerise sur le gâteau" d'une "saison extraordinaire".

- "Conte de fées" -