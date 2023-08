L'île espagnole de Tenerife en proie aux flammes

Selon le journal local El Día, l'incendie sévit dans les communes d'Arafo, Candelaria, Santa Úrsula et La Victoria de Acentejo, dans le nord-est de l'île. Les flammes se propagent de plus en plus vers le nord.

Le feu s'est déclaré dans le parc national du Teide, volcan et point culminant de l'île. Le terrain accidenté, avec des ravins abrupts, complique le travail des pompiers, qui recourent également à des hélicoptères pour éteindre le brasier, selon les médias locaux. Les habitants de la région ont été mis en sécurité et plusieurs villages évacués.