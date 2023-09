L'immobilier allemand enregistre sa plus forte baisse en glissement annuel depuis 2000

Les prix de l'immobilier en Allemagne ont connu leur plus lourde chute au dernier trimestre depuis 2000, selon un rapport de l'office allemand de la statistique, Destatis, publié vendredi.

Comparé au premier trimestre 2023, les prix des maisons et des appartements ont baissé de 1,5%, une diminution moindre qu'au cours des deux trimestres précédents.

Les prix de l'immobilier résidentiel ont subi une baisse moyenne de 9,9% au deuxième trimestre 2023 par rapport à l'année précédente. C'est la plus forte baisse en glissement annuel en Allemagne depuis 2000.

L'immobilier résidentiel allemand, après avoir atteint son apogée au deuxième trimestre 2022, n'a cessé de reculer trimestre après trimestre. Les prix ont chuté respectivement de 2,9% et de 5,1% au cours des deux derniers trimestres comparé aux périodes de calcul précédentes.

Le recul s'est particulièrement marqué dans les villes de Berlin, Hambourg, Munich, Cologne, Francfort-sur-le-Main, Stuttgart et Düsseldorf, où les prix des maisons individuelles et jumelées ont chuté de 12,6%, et les appartements de 9,8% en glissement annuel.

Cette baisse des prix, bien qu'elle semble être une bonne nouvelle pour les futurs acquéreurs, est toutefois tempérée par l'augmentation significative des taux d'intérêt des prêts hypothécaires, qui a rendu l'emprunt nettement plus onéreux. En outre, l'inflation sur les autres biens et services a amoindri le pouvoir d'achat global.