L'indépendantiste John Swinney devient Premier ministre écossais

Le nouveau chef du parti indépendantiste écossais SNP, John Swinney, a été élu Premier ministre mardi par le Parlement local pour succéder à Humza Yousaf, avec pour lourde tâche de relancer sa formation, à la peine à l'approche des législatives britanniques.

Au lendemain de son accession à la tête du SNP, John Swinney, vétéran de la politique locale de 60 ans et longtemps numéro deux de l'exécutif, devient le troisième chef du gouvernement écossais en un peu plus d'un an.