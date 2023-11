L'industrie allemande des métaux annonce une année difficile

Les entreprises allemandes du secteur de la métallurgie et de l'électricité vont connaître une année difficile, prévient mardi le patron de Gesamtmetall, la fédération patronale sectorielle.

Des emplois vont disparaître dans l'industrie métallurgique et il y aura de plus en plus de faillites, met ainsi en garde Stefan Wolf dans une interview. Les petites comme les grandes entreprises en subiront les conséquences, en particulier celles qui ne se sont pas suffisamment préparées à l'avenir.

Les travailleurs doivent dès lors se préparer à des augmentations de salaire moins importantes, a encore confié le patron de Gesamtmetall. La convention collective actuelle, qui court encore jusqu'en octobre de l'année prochaine, semble trop onéreuse pour les entreprises du secteur de la métallurgie et de l'électricité.