L'inflation allemande à la hausse en mai, pour la première fois de l'année

"Les prix de l'énergie et de l'alimentation, en revanche, ont atténué l'inflation générale depuis le début de l'année", précise Ruth Brand, patronne de Destatis. L'énergie était 1,1% moins chère tandis que les produits alimentaires étaient 0,6% plus onéreux.

Ce sont surtout les prix des services qui ont porté l'inflation à la hausse. Ils étaient en mai 3,9% plus élevés qu'un an auparavant. Les tarifs des assurances ont particulièrement augmenté (+13%).

En ce qui concerne l'alimentation, les prix des produits laitiers (-5,1%) et des légumes frais (-3,5%) ont baissé. En revanche, les graisses et les huiles sont devenues nettement plus onéreuses (+8,5%). En mai, le prix de l'huile d'olive a même explosé de 48,5% par rapport à mai 2023.